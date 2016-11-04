Предпосылки для подорожания сжиженного газа созданы - эксперт

"Сжиженный газ - это такой рынок, который является вторичным по отношению к рынку высокооктановых бензинов и поэтому удорожание, которое наблюдается на этом рынке бензинов, оно безусловно влияет на цены сжиженного газа. Ведь рынок сжиженного газа развивается в тех условиях, когда его цена находится где-то на 50% ниже цены высокооктанового 92 бензина. Сегодня почти такое соотношение и на рынке. Мы наблюдали повышение цен на бензин, оно составило 3% за последние 30 дней. Поэтому, это составляет перспективы повышения цен на сжиженный газ", - рассказал он.

Однако, по словам С.Сапегина, на формирование цены на сжиженный газ в Украине кроме внутреннего рынка, в то же время влияет рынок ЕС.

"На рынок сжиженного газа влияют и другие факторы, в частности наличие ресурса. Потому что сегодня этот рынок уже не обеспечивается только украинским топливом, и есть значительная доля импорта. С импортом ситуация следующая: когда идет период концентрирования сжиженного газа для отопительного сезона в европейских странах - там растет спрос. И этот спрос приводит к тому, что ресурс идет на более платежеспособные рынки, то есть на европейские. Поэтому ситуационно возникают проблемы с ресурсом на украинском рынке. Сегодня на внешних рынках ситуация такова, что побуждает к подорожанию. Поэтому хотим мы или нет - эти тенденции отражаются на нашем рынке", - пояснил он.

С.Сапегин также спрогнозировал, что до конца года цены на сжиженный газ в Украине стабилизируются.

"Подорожание - это сезонный фактор. Поэтому как только европейские потребители накопят достаточные объемы для обеспечения своей зимы - спрос на сжиженный газ будет более стабилен и будет более стабильная ситуация с наличием ресурса на украинском рынке. Это будет конец этого года. Вот месяц-другой и мы выйдем из этого сезонного периода", - рассказал он.

Напомним, эксперт спрогнозировал поведение рынка горючего зимой.



Как сообщал УНН, сжиженный газ может подорожать на 70 коп.