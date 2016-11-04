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Передумови для подорожчання скрапленого газу вже створені – експерт

Передумови для подорожчання скрапленого газу вже створені – експерт

Київ • УНН

 • 14367 перегляди

до кінця року ціни на скраплений газ в Україні стабілізуються, спрогнозував С.Сапегін.

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Скраплений газ – це ринок, який є вторинним по відношенню до ринку високооктанових бензинів. Протягом останнього місяця ціни на бензин подорожчали на 3%, а тому перспективи для росту цін на скраплений газ вже закладені. Про це у коментарі УНН повідомив директор Науково-технічного центру “Психея” Сергій Сапегін.

“Скраплений газ — це такий ринок, який є вторинним по відношенню до ринку високооктанових бензинів і тому здороження, яке спостерігається на цьому ринку бензинів, воно безумовно впливає на ціни скрапленого газу. Адже ринок скрапленого газу розвивається за тих умов, коли його ціна знаходиться десь на 50% нижча від ціни високооктанового 92 бензину. Сьогодні майже таке співвідношення і є на ринку. Ми спостерігали підвищення цін на бензини, воно склало 3% за останні 30 днів. Тому, це складає перспективи підвищення цін на скраплений газ”, — розповів він.

Водночас, за словами С.Сапегіна, на формування ціни на скраплений газ в Україні окрім внутрішнього ринку, водночас впливає ринок ЄС.

“На ринок скрапленого газу впливають і інші фактори, зокрема наявність ресурсу. Тому, що сьогодні цей ринок вже не забезпечується лише українськими пальним, і є значна доля імпорту. З імпортом ситуація наступна: коли іде період концентрування скрапленого газу для опалювального сезону у європейських країнах — там зростає попит. І цей попит призводить до того, що ресурс іде на більш платоспроможні ринки, тобто на європейські. Тому ситуаційно виникають проблеми з ресурсом на українському ринку. Сьогодні на зовнішніх ринках ситуація є такою, що спонукає до здорожчання. Тому хочемо ми чи ні — ці тенденції відображаються на нашому ринку”, — пояснив він.

С.Сапегін також спрогнозував, що до кінця року ціни на скраплений газ в Україні стабілізуються.

“Здорожчання — це сезонний фактор. Тому як тільки європейські споживачі накопичать достатні об’єми для забезпечення своєї зими — попит на скраплений газ буде більш стабільний і буде більш стабільна ситуація з наявністю ресурсу на українському ринку. Це буде кінець цього року. От місяць-другий і ми вийдемо з цього сезонного періоду”, — розповів він.

Нагадаємо, експерт спрогнозував поведінку ринку пального взимку.

Як повідомляв УНН, скраплений газ може здорожчати на 70 коп.

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