Передача Украине боевых самолетов: в Белом Доме рассказали, в чем проблема

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КИЕВ. 9 марта. УНН. США продолжают поддерживать связь с Украиной по поводу предоставления истребителей для Украины, основной проблемой остается логистика. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На данный момент министр Остин, председатель Милли и члены нашего оборонного ведомства находятся в контакте с украинскими коллегами, коллегами из НАТО, обсуждая явные логистические проблемы. И я хотела бы отметить, что в заявлении, сделанном вчера моим коллегой в Пентагоне, он ясно дал понять, что, очевидно, вчерашнее предложение о том, что если истребители МиГ покинут базу НАТО для полета в воздушное пространство, в котором находится Россия, это вызовет серьезную озабоченность", - сказала Псаки.

Детали

По ее словам, США и НАТО работают над такими вещами, как доставка самолетов в Украину "без эскалации", и над тем каковы логистические и оперативные детали этого.

Ранее

Накануне Польша заявила, что готова безоплатно передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон отклонил предложение Польши передать свои истребители Миг-29 для доставки в Украину, назвав его "неприемлемым".

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