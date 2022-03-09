Пентагон отклонил предложение Польши передать истребители США для доставки в Украину

Детали

Пентагон поддерживает связь с польским правительством по этому поводу, но предложение Польши свидетельствует о "сложности" передачи боевиков Украине, - говорится в заявлении Кирби.

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"Нам просто непонятно, что для этого есть серьезное обоснование, - сказал Кирби. - Мы продолжим консультироваться с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложных логистических проблемах, которые оно создает, но мы не верим, что предложение Польши является подходящим", - говорится в заявлении Пентагона.

Кирби сказал, что идея, изложенная Польшей, является слишком рискованной, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между альянсом и Россией.

Польское предложение не обсуждалось с США до того, как его обнародовали, и польские чиновники также не обсуждали его с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда он недавно находился в Польше.

Напомним

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