Пентагон отклонил предложение Польши передать истребители США для доставки в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон отклонил предложение Польши передать свои истребители Миг-29 для доставки в Украину, назвав ее "неприемлемой". Об этом сообщил УНН со ссылкой на CNN.
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Пентагон поддерживает связь с польским правительством по этому поводу, но предложение Польши свидетельствует о "сложности" передачи боевиков Украине, - говорится в заявлении Кирби.
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"Нам просто непонятно, что для этого есть серьезное обоснование, - сказал Кирби. - Мы продолжим консультироваться с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложных логистических проблемах, которые оно создает, но мы не верим, что предложение Польши является подходящим", - говорится в заявлении Пентагона.
Кирби сказал, что идея, изложенная Польшей, является слишком рискованной, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между альянсом и Россией.
Польское предложение не обсуждалось с США до того, как его обнародовали, и польские чиновники также не обсуждали его с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда он недавно находился в Польше.
Напомним
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