Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати винищувачі США для доставки в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У вівторок прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 для доставки в Україну, назвавши її «неприйнятною». Про це повідомив УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Пентагон підтримує зв’язок з польським урядом з цього приводу, але пропозиція Польщі свідчить про «складність» передачі бойовиків Україні, – йдеться у заяві Кірбі.
Цитата
"Нам просто незрозуміло, що для цього є серйозне обґрунтування, - сказав Кірбі. - Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних проблем, які воно створює, але ми не віримо, що пропозиція Польщі є слушною», йдеться у заяві Пентагону.
Кірбі сказав, що ідея, викладена Польщею, є занадто ризикованою, оскільки США і НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між альянсом і Росією.
Польська пропозиція не обговорювалася зі США до того, як її оприлюднили, і польські чиновники також не обговорювали її з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, коли він нещодавно перебував у Польщі.
Нагадаємо
Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 у розпорядження США. Вони можуть піти Україні