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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати винищувачі США для доставки в Україну

Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати винищувачі США для доставки в Україну

Київ • УНН

 • 219551 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У вівторок прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 для доставки в Україну, назвавши її «неприйнятною». Про це повідомив УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Пентагон підтримує зв’язок з польським урядом з цього приводу, але пропозиція Польщі свідчить про «складність» передачі бойовиків Україні, – йдеться у заяві Кірбі.

Цитата

"Нам просто незрозуміло, що для цього є серйозне обґрунтування, - сказав Кірбі. - Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних проблем, які воно створює, але ми не віримо, що пропозиція Польщі є слушною», йдеться у заяві Пентагону.

Кірбі сказав, що ідея, викладена Польщею, є занадто ризикованою, оскільки США і НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між альянсом і Росією.

Польська пропозиція не обговорювалася зі США до того, як її оприлюднили, і польські чиновники також не обговорювали її з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, коли він нещодавно перебував у Польщі.

Нагадаємо

Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 у розпорядження США. Вони можуть піти Україні

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