Передача Україні бойових літаків: у Білому Домі розповіли, у чому проблема
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. США продовжують підтримувати зв'язок з Україною з приводу надання винищувачів для України, основною проблемою залишається логістика. Про це заявила в середу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає кореспондент УНН.
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"На даний момент міністр Остін, голова Міллі і члени нашого оборонного відомства знаходяться в контакті з українськими колегами, колегами з НАТО, обговорюючи явні логістичні проблеми. І я хотіла б відзначити, що в заяві, зробленій вчора моїм колегою в Пентагоні, він ясно дав зрозуміти, що, очевидно, вчорашня пропозиція про те, що якщо винищувачі МіГ покинуть базу НАТО для польоту в повітряний простір, в якому знаходиться Росія, це викличе серйозну заклопотаність", - сказала Псакі.
Деталі
За її словами, США і НАТО працюють над такими речами, як доставка літаків в Україну "без ескалації", і над тим які логістичні та оперативні деталі цього.
Раніше
Напередодні Польща заявила, що готова безоплатно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн в Німеччині.
Однак прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 для доставки в Україну, назвавши його "неприйнятним".