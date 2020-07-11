Передача Святой Софии под мечеть: греческий политик призвал превратить дом-музей Ататюрка - в мемориал геноцида греков

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4 марта, 14:27 • 122594 просмотра

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидер парламентской партии “Эллиники лиси” (“Греческое решение”) Кириакос Велопулос предложил в ответ на решение Анкары превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для транзита их из Турции, а также превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида сотен тысяч греков-понтийцев, осуществленного в 1914-1923 годах османскими турками. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Афинского Македонского агентства новостей (АМНА), пишет УНН.

“Правительство, политические партии и каждый грек в условиях неразрывного единства должны отреагировать с конкретными действиями, которые наша партия долгое время предлагала в парламенте: немедленное закрытие границ для всех турецких товаров и их транзита, всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, превращение так называемого дома-музея Кемаля Ататюрка (в Салониках), который на самом деле никогда не был домом этого убийцы, в музей памяти жертв Понтийского геноцида”, — сказал Велопулос.

По его словам, “вместо того, чтобы сделать это, депутаты Европарламента от Греции сказали „да“ помощи (Турции) на сумму в половину миллиарда евро, которую скандально одобрил Европейский парламент”. “И против проголосовал лишь евродепутат от “Эллиники лиси”, — подчеркнул Велопулос.

Отметим, что решение Эрдогана — вызвало крайне негативную реакцию в Греции.

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