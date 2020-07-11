Передача Святої Софії під мечеть: грецький політик закликав перетворити дім-музей Ататюрка - у меморіал геноциду греків

“Уряд, політичні партії і кожен грек в умовах нерозривної єдності повинні відреагувати з конкретними діями, які наша партія довгий час пропонувала в парламенті: негайне закриття кордонів для всіх турецьких товарів і їх транзиту, загальне ембарго на турецькі товари і послуги, перетворення так званого будинку-музея Кемаля Ататюрка (у Салоніках), який насправді ніколи не був домом цього вбивці, в музей пам’яті жертв Понтійського геноциду”, — сказав Велопулос.

За його словами, “замість того, щоб зробити це, депутати Європарламенту від Греції сказали „так“ допомозі (Туреччини) на суму в півмільярда євро, яку скандально схвалив Європейський парламент”. “І проти проголосував лише євродепутат від “Еллінікі лісі”, — підкреслив Велопулос.

Відзначимо, що рішення Ердогана — викликало вкрай негативну реакцію в Греції.