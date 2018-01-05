Перед свадьбой принца Гарри с улиц Виндзора хотят убрать попрошаек

Он потребовал от полиции "срочно" отреагировать на эту проблему и отметил, что попросит правоохранителей "сосредоточиться на том, чтобы справиться с этим до королевской свадьбы".

С его слов, попрошайничество на улицах создает "враждебную атмосферу" для жителей и туристов. Он добавил, что некоторые люди зарабатывают сотни фунтов в неделю, прося деньги у туристов и жителей Виндзора.

Проект по помощи бездомным Windsor Homeless описал такое предложение как "отвратительное".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая.