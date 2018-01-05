Перед весіллям принца Гаррі з вулиць Віндзора хочуть прибрати жебраків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Великій Британії керівник ради королівського округу Віндзор і Майденхед Саймон Дадлі закликав до боротьби з "агресивним жебрацтвом" у Віндзорі напередодні весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл у травні цього року, передає УНН з посиланням на ВВС.
Він закликав поліцію "терміново" відреагувати на цю проблему і відзначив, що попросить правоохоронців "зосередитися на тому, щоб впоратися з цим до королівського весілля".
З його слів, жебрацтво на вулицях створює "ворожу атмосферу" для жителів і туристів. Він додав, що деякі люди заробляють сотні фунтів у тиждень, просячи гроші у туристів і жителів Віндзора.
Проект щодо допомоги бездомним Windsor Homeless описав таку пропозицію як "огидну".
Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня.