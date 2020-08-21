Перед стартом УПЛ: "Шахтер" объявил заявку на сезон

В список попали 30 футболистов среди которых не оказалось форварда Андрея Борячука, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в “Ризеспор”.

Заявка выглядит так:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, поздравляю, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Александр Пихальонок, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Кроме того добавим, сегодня “Шахтер” проведет матч первого тура Премьер-лиги с “Колос” на НСК “Олимпийский” в Киеве.