Перед стартом УПЛ: "Шахтер" объявил заявку на сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Действующий чемпион продемонстрировал список игроков, которые смогут принять участие в турнирах в сезоне 2020/21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".
В список попали 30 футболистов среди которых не оказалось форварда Андрея Борячука, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в “Ризеспор”.
Заявка выглядит так:
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, поздравляю, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Александр Пихальонок, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
Кроме того добавим, сегодня “Шахтер” проведет матч первого тура Премьер-лиги с “Колос” на НСК “Олимпийский” в Киеве.