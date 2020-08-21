Перед стартом УПЛ: "Шахтар" оголосив заявку на сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чинний чемпіон продемонстрував список гравців, які зможуть взяти участь у турнірах у сезоні 2020/21 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
До списку потрапили 30 футболістів серед яких не виявилося форварда Андрія Борячука, який минулого сезону на правах оренди виступав у “Різеспорі”.
Заявка виглядає так:
Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Євген Гриценко, Анатолій Трубін
Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Валерій Бондар
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Владислав Вакула, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Євген Коноплянка, Олександр Пихальонок, Фернандо
Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.
Крім того додамо, сьогодні “Шахтар” проведе матч першого туру Прем’єр-ліги з “Колосом” на НСК “Олімпійський” у Києві.