Перед стартом УПЛ: "Шахтар" оголосив заявку на сезон

До списку потрапили 30 футболістів серед яких не виявилося форварда Андрія Борячука, який минулого сезону на правах оренди виступав у “Різеспорі”.

Заявка виглядає так:

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Євген Гриценко, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Валерій Бондар

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Владислав Вакула, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Євген Коноплянка, Олександр Пихальонок, Фернандо

Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.

Крім того додамо, сьогодні “Шахтар” проведе матч першого туру Прем’єр-ліги з “Колосом” на НСК “Олімпійський” у Києві.