Перед пожаром в психиатрической больнице Одессы умер пациент

Ориентировочно за час до начала пожара в больнице скончался один из пациентов. По заключению судебно-медицинской экспертизы мужчина 1950 года умер от гнойного перитонита. Тело покойного также обнаружили на пепелище вместе с теми, кто погиб в результате пожара.



Как сообщал УНН, в одесской психбольнице после пожара проходят обыски.



Напомним, вечером 10 июня в полицию с ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях.