Перед пожежею у психіатричній лікарні Одеси помер пацієнт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Незадовго до пожежі в психіатричній лікарні помер пацієнт. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Орієнтовно за годину до початку пожежі в лікарні помер один з пацієнтів. За висновками судово-медичної експертизи чоловік 1950 року народження помер від гнійного перитоніту. Тіло покійного також виявили на згарищі разом з тими, хто загинув в результаті пожежі.
Як повідомляв УНН, в одеській психлікарні після пожежі проходять обшуки.
Нагадаємо, ввечері 10 червня до поліції з ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про загоряння в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я. Внаслідок події четверо осіб загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах.