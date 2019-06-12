Пеня при неуплате услуг ЖКХ будет действовать, впрочем квартиры за долги не будут отбирать - Рева

"Что касается пени - это соответствующая норма закона. Это не решение правительства, это решение народных депутатов. Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня 2019 года. Она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям вообще представлять себе, что им будут начислять какую пеню. Эта норма будет действовать", - отметил министр.



При этом он добавил, что правительство урегулировало вопрос задолженности за доначисления газсбытами при назначении субсидии, в результате чего такая задолженность не учитывается.



По его словам, практики же по отбору квартир в украинской практике не было.



"Что касается возможности потери жилья. У нас есть Жилищный кодекс, который запрещает изменять договор жилищного найма в случае, если у человека есть задолженность по жилью. Что касается Гражданского кодекса, который предусматривает имущественную ответственность в случае задолженности по жилью, то у нас нет такой практики, чтобы забирали жилье через суд - разве что по банковским кредитам", - отметил Рева.



Напомним, в случае возникновения задолженности в оплате коммунальных услуг, при получении субсидии, украинцев будут переводить на безналичную форму получения субсидии.