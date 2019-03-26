У випадку заборгованості по комуналці субсидіантів позбавлятимуть готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У випадку виникнення заборгованості в оплаті комунальних послуг, при отриманні субсидії, українців переводитимуть на безготівкову форму отримання субсидії. Про це під час брифінгу заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“(Якщо одержувачі субсидії не будуть платити за житлово-комунальні послуги — ред.), ми можемо їм, наприклад, припинити сплату субсидії після звернення надавачів послуг, але реально по факту, ми підемо по іншому шляху. У нас в травні місяці люди будуть звертатись за субсидією, за нинішнім законодавством, якщо людина має заборгованість понад 1 місяць на суму понад 340 гривень, ми не призначаємо їй субсидію на наступний період, допоки вона цей борг не погасить”, — зазначив міністр.
За його словами, після отримання монетизованої субсидії субсидіант отримує платіжку із повною вартістю спожитих комунальних послуг, які він має оплатити самостійно, а у випадку несплати по тарифах — самостійно “розбиратися” із надавачами комунальних послуг.
При цьому він додав, що після сплати боргу субсидію на послуги ЖКХ одержувачу повернуть, однак допущення заборгованості в подальшому унеможливить отримання монетизованої субсидії.
Нагадаємо, станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень.
Станом на сьогодні, 19 березня, субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.