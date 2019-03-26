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У випадку заборгованості по комуналці субсидіантів позбавлятимуть готівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У випадку виникнення заборгованості в оплаті комунальних послуг, при отриманні субсидії, українців переводитимуть на безготівкову форму отримання субсидії. Про це під час брифінгу заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.

У випадку заборгованості по комуналці субсидіантів позбавлятимуть готівки

“(Якщо одержувачі субсидії не будуть платити за житлово-комунальні послуги — ред.), ми можемо їм, наприклад, припинити сплату субсидії після звернення надавачів послуг, але реально по факту, ми підемо по іншому шляху. У нас в травні місяці люди будуть звертатись за субсидією, за нинішнім законодавством, якщо людина має заборгованість понад 1 місяць на суму понад 340 гривень, ми не призначаємо їй субсидію на наступний період, допоки вона цей борг не погасить”, — зазначив міністр.

За його словами, після отримання монетизованої субсидії субсидіант отримує платіжку із повною вартістю спожитих комунальних послуг, які він має оплатити самостійно, а у випадку несплати по тарифах — самостійно “розбиратися” із надавачами комунальних послуг.

При цьому він додав, що після сплати боргу субсидію на послуги ЖКХ одержувачу повернуть, однак допущення заборгованості в подальшому унеможливить отримання монетизованої субсидії.

Нагадаємо, станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень.

Станом на сьогодні, 19 березня, субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.

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