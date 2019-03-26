В случае задолженности по коммуналке субсидиантов лишат налички

"(Если получатели субсидии не будут платить за жилищно-коммунальные услуги - ред.), мы можем им, например, прекратить уплату субсидии после обращения поставщиков услуг, но реально по факту, мы пойдем по другому пути. У нас в мае люди будут обращаться за субсидией, по нынешнему законодательству, если человек имеет задолженность более 1 месяца на сумму более 340 гривен, мы не назначаем ему субсидию на следующий период, пока она этот долг не погасит", - отметил министр.

По его словам, после получения монетизированной субсидии субсидиант получает платежку с полной стоимостью потребленных коммунальных услуг, которые он должен оплатить самостоятельно, а в случае неуплаты по тарифам - самостоятельно "разбираться" с поставщиками коммунальных услуг.

При этом он добавил, что после уплаты долга субсидию на услуги ЖКХ получателю вернут, однако допущение задолженности в дальнейшем сделает невозможным получение монетизированной субсидии.

Напомним, по состоянию на вторник, 19 марта, общая сумма начисленной субсидии в наличной форме составляет 5,7 млрд гривен.

На сегодня, 19 марта, субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен.