В случае задолженности по коммуналке субсидиантов лишат налички
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В случае возникновения задолженности по оплате коммунальных услуг, при получении субсидии, украинцев будут переводить на безналичную форму получения субсидии. Об этом во время брифинга заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"(Если получатели субсидии не будут платить за жилищно-коммунальные услуги - ред.), мы можем им, например, прекратить уплату субсидии после обращения поставщиков услуг, но реально по факту, мы пойдем по другому пути. У нас в мае люди будут обращаться за субсидией, по нынешнему законодательству, если человек имеет задолженность более 1 месяца на сумму более 340 гривен, мы не назначаем ему субсидию на следующий период, пока она этот долг не погасит", - отметил министр.
По его словам, после получения монетизированной субсидии субсидиант получает платежку с полной стоимостью потребленных коммунальных услуг, которые он должен оплатить самостоятельно, а в случае неуплаты по тарифам - самостоятельно "разбираться" с поставщиками коммунальных услуг.
При этом он добавил, что после уплаты долга субсидию на услуги ЖКХ получателю вернут, однако допущение задолженности в дальнейшем сделает невозможным получение монетизированной субсидии.
Напомним, по состоянию на вторник, 19 марта, общая сумма начисленной субсидии в наличной форме составляет 5,7 млрд гривен.
На сегодня, 19 марта, субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен.