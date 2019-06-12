Пеня при несплаті послуг ЖКХ буде діяти, втім квартири за борги не відбиратимуть – Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У разі вчасної несплати за комунальні послуги українцям будуть нараховувати пеню, однак квартири за борги по комуналці не забиратимуть. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Стосовно пені – це відповідна норма закону. Це не рішення уряду, це рішення народних депутатів. Така пеня дійсно нараховуватиметься з 10 червня 2019 року. Вона невелика, але я розумію, наскільки неприємно людям взагалі уявляти собі, що їм будуть нараховувати якусь пеню. Ця норма буде діяти", - зазначив міністр.
При цьому він додав, що уряд врегулював питання заборгованості через донарахування газзбутами при призначенні субсидії, в результаті чого така заборгованість не враховується.
За його словами, практики ж щодо відбирання квартир в українській практиці не було.
"Що стосується можливості втрати житла. У нас є Житловий кодекс, який забороняє змінювати договір житлового найму в разі, якщо у людини є заборгованість по житлу. Що стосується Цивільного кодексу, який передбачає майнову відповідальність у разі заборгованості по житлу, то у нас немає такої практики, щоб забирали житло через суд – хіба що по банківських кредитах", - зазначив Рева.
Нагадаємо, у випадку виникнення заборгованості в оплаті комунальних послуг, при отриманні субсидії, українців переводитимуть на безготівкову форму отримання субсидії.