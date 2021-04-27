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Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом российских войск от границы с Украиной

Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом российских войск от границы с Украиной

Киев  •  УНН

 • 20120 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Пентагоне внимательно следят за продолжающимся отводом российских войск от границы с Украиной. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

Цитата

“Мы видим, что некоторые российские войска идут от границы с Украиной, — сказал он. — Мы будем пристально следить за этим”. Кирби отметил, что давать оценку этому процессу “еще слишком рано”.

Наращивание войск РФ к границам Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в включенном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

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