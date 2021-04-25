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У Швеції заявили, що відведення російських військ від кордону України є “димовою завісою”

У Швеції заявили, що відведення російських військ від кордону України є “димовою завісою”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Відведення російських військ, які були сконцентровані на кордоні з Україною, є “димовою завісою”. Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст в ефірі телеканалу SVT, передає УНН.

Що відомо

За словами Хультквіста, Росія зберігає істотну “свободу дій”, так як залишає біля кордонів озброєння і може швидко перекинути туди особовий склад.

Цитата

“Я говорю про димову завісу: при залишенні на місці обладнання та матеріальної частини створюється можливість швидкого нарощування своїх дій”, — сказав міністр.

Він також зазначив, що Москва може “підвищувати і знижувати рівень напруженості” в регіоні в залежності від своїх інтересів.

Хультквіст також звинуватив Росію в ескалації конфлікту і заявив, що масштабні скупчення російської армії створюють “надзвичайно напружену ситуацію”.

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Що було раніше

У четвер, 23 квітня, Росія заявила, що почала перекидання військ від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.

Контекст

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, — сказав Шойгу в четвер у окупованому українському Криму на нараді про підсумки дій військ ЮВО і ПДВ в ході раптових перевірок.

Міністр поставив завдання “Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ”.

Нарощування військ РФ біля кордонів України

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.

Раніше представник Кремля неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

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