В Швеции заявили, что отвод российских войск от границы Украины является "дымовой завесой"

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По словам Хультквиста, Россия сохраняет существенную “свободу действий”, так как оставляет у границ вооружения и может быстро перебросить туда личный состав.

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“Я говорю про дымовую завесу: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий”, — сказал министр.

Он также отметил, что Москва может “повышать и снижать уровень напряженности” в регионе в зависимости от своих интересов.

Хультквист также обвинил Россию в эскалации конфликта и заявил, что масштабные скопления российской армии создают “чрезвычайно напряженную ситуацию”.

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