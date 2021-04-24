У міноборони Польщі заявили, що Путін хоче відновити Російську імперію

Цитата
“На східному фланзі НАТО є союзницькі війська. Є американські війська в Польщі, британські війська, румунські та хорватські війська, ми є в Латвії, ми присутні в Румунії. Ми показуємо, що ми компактні, підготовлені і солідарні один з одним. Так ми стримуємо можливого агресора”, — заявив міністр Блащак, коментуючи тривожний зростання напруженості у відносинах між Росією і Україною.
Глава Міноборони підкреслив, що Польща уважно стежить за тим, що відбувається на кордоні України та Росії. За його словами, події на україно-російському кордоні викликали інтерес і занепокоєння в Польщі. — “Безсумнівно, політика президента (Володимира) Путіна спрямована на відновлення Російської імперії”, — сказав Блащак, нагадавши, що сьогоднішня Росія охоче посилається на радянські часи.
Доповнення
“Напад в 2008 році на Грузію, в 2014 році на Україну ... Покійний президент Лех Качинський на мітингу в Тбілісі, коли разом з лідерами нашої частини Європи зупинив російське вторгнення в Грузію, заявив тоді: “Спочатку Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, потім, можливо, Польща”, — сказав міністр національної оборони Польщі.
“Тому ми очікуємо таких дій від нашої діяльності в рамках Північноатлантичного альянсу, від нашої діяльності по виконанню місій, від модернізації техніки Війська Польського і від збільшення чисельності Війська Польського”, — додав він.
Що було раніше
У четвер, 23 квітня, Росія заявила, що почала перекидання військ від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.
Контекст
Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.
“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, — сказав Шойгу в четвер у окупованому українському Криму на нараді про підсумки дій військ ЮВО і ПДВ в ході раптових перевірок.
Міністр поставив завдання “Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ”.
Нарощування військ РФ біля кордонів України
У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.
Раніше представник Кремля неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.