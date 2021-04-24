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В минобороны Польши заявили, что Путин хочет восстановить Российскую империю

В минобороны Польши заявили, что Путин хочет восстановить Российскую империю

Киев  •  УНН

 • 20650 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи. Об этом польский министр обороны Мариуш Блащак заявил на польском Радио 24, передает УНН.

Цитата

“На восточном фланге НАТО союзнические войска. Есть американские войска в Польше, британские войска, румынские и хорватские войска, мы в Латвии, мы присутствуем в Румынии. Мы показываем, что мы компактные, подготовлены и солидарны друг с другом. Так мы сдерживаем возможного агрессора”, — заявил министр Блащак, комментируя тревожный рост напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Глава Минобороны подчеркнул, что Польша внимательно следит за тем, что происходит на границе Украины и России. По его словам, события на украино-российской границе вызвали интерес и беспокойство в Польше. — “Несомненно, политика президента (Владимира) Путина направлена на восстановление Российской империи”, — сказал Блащак, напомнив, что сегодняшняя Россия охотно ссылается на советские времена.

Дополнение

“Нападение в 2008 году на Грузию, в 2014 году на Украину... Покойный президент Лех Качиньский на митинге в Тбилиси, когда вместе с лидерами нашей части Европы остановил российское вторжение в Грузию, заявил тогда:” Сначала Грузия, затем Украина, потом страны Балтии, затем, возможно, Польша“, — сказал министр национальной обороны Польши.

“Поэтому мы ожидаем таких действий от нашей деятельности в рамках Североатлантического альянса, от нашей деятельности по выполнению миссий, от модернизации техники Войска Польского и от увеличения численности Войска Польского”, — добавил он.

Что было раньше

В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в “места их постоянной дислокации”.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

“Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах”, — сказал Шойгу в четверг в оккупированном украинском Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и НДС в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу “Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск”.

Наращивание войск РФ у границ Украины

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ объясняли передвижения войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

Ранее представитель Кремля неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

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