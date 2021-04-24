В минобороны Польши заявили, что Путин хочет восстановить Российскую империю

Цитата

“На восточном фланге НАТО союзнические войска. Есть американские войска в Польше, британские войска, румынские и хорватские войска, мы в Латвии, мы присутствуем в Румынии. Мы показываем, что мы компактные, подготовлены и солидарны друг с другом. Так мы сдерживаем возможного агрессора”, — заявил министр Блащак, комментируя тревожный рост напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Глава Минобороны подчеркнул, что Польша внимательно следит за тем, что происходит на границе Украины и России. По его словам, события на украино-российской границе вызвали интерес и беспокойство в Польше. — “Несомненно, политика президента (Владимира) Путина направлена на восстановление Российской империи”, — сказал Блащак, напомнив, что сегодняшняя Россия охотно ссылается на советские времена.

Дополнение

“Нападение в 2008 году на Грузию, в 2014 году на Украину... Покойный президент Лех Качиньский на митинге в Тбилиси, когда вместе с лидерами нашей части Европы остановил российское вторжение в Грузию, заявил тогда:” Сначала Грузия, затем Украина, потом страны Балтии, затем, возможно, Польша“, — сказал министр национальной обороны Польши.

“Поэтому мы ожидаем таких действий от нашей деятельности в рамках Североатлантического альянса, от нашей деятельности по выполнению миссий, от модернизации техники Войска Польского и от увеличения численности Войска Польского”, — добавил он.

Что было раньше

В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в “места их постоянной дислокации”.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

“Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах”, — сказал Шойгу в четверг в оккупированном украинском Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и НДС в ходе внезапных проверок.