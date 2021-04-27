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Пентагон заявив, що уважно стежить за відведенням російських військ від кордону з Україною

Київ • УНН

 • 20125 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Пентагоні уважно стежать за триваючим відведенням російських військ від кордону з Україною. Про це повідомив в понеділок журналістам прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, передає УНН.

Цитата

“Ми бачимо, що деякі російські війська йдуть від кордону з Україною, — сказав він. — Ми будемо пильно стежити за цим”. Кірбі зазначив, що давати оцінку цьому процесу “ще дуже рано”.

Нарощування військ РФ до кордонів України

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало стурбованість Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в включеному Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський закликав США і Європу допомогти відбити агресію РФ. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Швеції заявили, що відведення російських військ від кордону України є “димовою завісою”

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