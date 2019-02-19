Пентагон: создание нового поколения подводных ракетоносцев США идет по графику

"Мы все еще движемся по графику - в плане создания корабля в установленное время, его первого патрулирования (в Мировом океане), замены им (подводных лодок) класса Ohio. Однако по-прежнему предполагается, что все это произойдет (только) через 10 лет. Как и в случае с любой программой таких масштабов, мы, думаю, не вздохнем спокойно, пока не завершим строительство корабля", - отметил военачальник, комментируя ход реализации программы строительства ПЛАРБ класса Columbia.

Он подтвердил, что в процессе создания нового подводного ракетоносца американские ВМС, точнее их подрядчики в лице компании Electric Boat - "дочки" корпорации General Dynamics - и ее субподрядчика, действительно столкнулись со сложностями при сварке пусковых шахт, как сообщалось ранее.

"Да, у нас были проблемы со сваркой пусковых шахт. Мы прошли через это, работая в техническом плане с Electric Boat и поставщиком", - сказал Мур, не вдаваясь в подробности.

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Согласно с изложенной им информации, силовая установка для нового поколения американских подводных ракетоносцев испытывается на земле - на предприятии в Филадельфии (штат Пенсильвания). Мур также заверил, что "Electric Boat далеко продвинулась в плане конструкторских усилий". "Реализация программы идет по графику, но большого люфта нет, поэтому важно, чтобы мы уложились в отведенные сроки, как они существуют на сегодняшний день", - добавил вице-адмирал.

"Уже несколько свое время передовым кораблем был класс Ohio (тип) Columbia будет во много раз больше передовым", - утверждал Мур.

Контракт в размере 5 млрд долларов в разработку ПЛАРБ Columbia был подписан 21 сентября прошлого года. ВМС США планируют оформить закупку главной лодки и начать ее строительство в 2021 финансовом году. Контракт, заключенный с Electric Boat, предусматривает комплексную разработку ПЛАРБ и технологических процессов, включая весь комплекс работ по проектированию, завершение этого этапа, разработке компонентов и технологий и созданию прототипа.

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Пентагон намерен приобрести 12 ПЛАРБ типа Columbia. Они будут иметь 16 ракетных шахт (на подводных лодках класса Ohio - 24), что уменьшит расчетную среднюю стоимость. В январе 2017 ВМС оценивали стоимость главный лодки нового класса в 8,2 млрд долларов без учета затрат на проектирование и документацию для всей серии ракетоносцев этого типа. В боевой состав ВМС их намечается ввести в 2031 году.

Как сообщал УНН, второй новейшей эсминец-"невидимка" USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) в конце января был введен в эксплуатацию.