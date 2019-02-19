Пентагон: создание нового поколения подводных ракетоносцев США идет по графику

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46854 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 62652 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 125772 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127122 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127953 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124257 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157919 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141371 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145246 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 81862 просмотра
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 24005 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 24347 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 27061 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 27987 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 123139 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 157919 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 170135 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 181387 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 239187 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 125772 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 93265 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 103249 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 106451 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106082 просмотра
Актуальное
Пентагон: создание нового поколения подводных ракетоносцев США идет по графику

Пентагон: создание нового поколения подводных ракетоносцев США идет по графику

Киев  •  УНН

 • 18597 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Создание нового класса американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Columbia идет по графику. Об этом заявил во вторник на встрече с группой журналистов, вице-адмирал Томас Мур, курирующий в ВМС США программы строительства всех надводных и подводных систем, передает УНН.

"Мы все еще движемся по графику - в плане создания корабля в установленное время, его первого патрулирования (в Мировом океане), замены им (подводных лодок) класса Ohio. Однако по-прежнему предполагается, что все это произойдет (только) через 10 лет. Как и в случае с любой программой таких масштабов, мы, думаю, не вздохнем спокойно, пока не завершим строительство корабля", - отметил военачальник, комментируя ход реализации программы строительства ПЛАРБ класса Columbia.

Он подтвердил, что в процессе создания нового подводного ракетоносца американские ВМС, точнее их подрядчики в лице компании Electric Boat - "дочки" корпорации General Dynamics - и ее субподрядчика, действительно столкнулись со сложностями при сварке пусковых шахт, как сообщалось ранее.

"Да, у нас были проблемы со сваркой пусковых шахт. Мы прошли через это, работая в техническом плане с Electric Boat и поставщиком", - сказал Мур, не вдаваясь в подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две крупнейшие авиакомпании договорились создать боевой самолет будущего

Согласно с изложенной им информации, силовая установка для нового поколения американских подводных ракетоносцев испытывается на земле - на предприятии в Филадельфии (штат Пенсильвания). Мур также заверил, что "Electric Boat далеко продвинулась в плане конструкторских усилий". "Реализация программы идет по графику, но большого люфта нет, поэтому важно, чтобы мы уложились в отведенные сроки, как они существуют на сегодняшний день", - добавил вице-адмирал.

"Уже несколько свое время передовым кораблем был класс Ohio (тип) Columbia будет во много раз больше передовым", - утверждал Мур.

Контракт в размере 5 млрд долларов в разработку ПЛАРБ Columbia был подписан 21 сентября прошлого года. ВМС США планируют оформить закупку главной лодки и начать ее строительство в 2021 финансовом году. Контракт, заключенный с Electric Boat, предусматривает комплексную разработку ПЛАРБ и технологических процессов, включая весь комплекс работ по проектированию, завершение этого этапа, разработке компонентов и технологий и созданию прототипа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Побережье США будет охранять новый суперсовременный корабль-невидимка

Пентагон намерен приобрести 12 ПЛАРБ типа Columbia. Они будут иметь 16 ракетных шахт (на подводных лодках класса Ohio - 24), что уменьшит расчетную среднюю стоимость. В январе 2017 ВМС оценивали стоимость главный лодки нового класса в 8,2 млрд долларов без учета затрат на проектирование и документацию для всей серии ракетоносцев этого типа. В боевой состав ВМС их намечается ввести в 2031 году.

Как сообщал УНН, второй новейшей эсминец-"невидимка" USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) в конце января был введен в эксплуатацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы