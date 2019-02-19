Пентагон: створення нового покоління підводних ракетоносців США йде за графіком

“Ми все ще рухаємося за графіком — в плані створення корабля у встановлений час, його першого патрулювання (в Світовому океані), заміни їм (підводних човнів) класу Ohio. Проте як і раніше передбачається, що все це станеться (тільки) через 10 років. Як і у випадку з будь-якою програмою таких масштабів, ми, думаю, не зітхнемо спокійно, поки не завершимо будівництво корабля”, — зазначив воєначальник, коментуючи хід реалізації програми будівництва ПЧАРБ класу Columbia.

Він підтвердив, що в процесі створення нового підводного ракетоносця американські ВМС, точніше їх підрядники в особі компанії Electric Boat — “дочки” корпорації General Dynamics — і її субпідрядника, дійсно зіткнулися зі складнощами при зварюванні пускових шахт, як повідомлялося раніше.

“Так, у нас були проблеми зі зварюванням пускових шахт. Ми пройшли через це, працюючи в технічному плані з Electric Boat і постачальником”, — сказав Мур, не вдаючись у подробиці.

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Згідно викладеної ним інформації, силова установка для нового покоління американських підводних ракетоносців випробовується на землі — на підприємстві в Філадельфії (штат Пенсільванія). Мур також запевнив, що “Electric Boat далеко просунулася в плані конструкторських зусиль”. “Реалізація програми йде за графіком, але великого люфту немає, тому важливо, щоб ми вклалися у відведені терміни, як вони існують на сьогоднішній день”, — додав віце-адмірал.

“Вже наскільки свого часу передовим кораблем був клас Ohio, (тип) Columbia буде у багато разів більше передовим”, — стверджував Мур.

Контракт в розмірі 5 млрд доларів на розробку ПЧАРБ Columbia був підписаний 21 вересня минулого року. ВМС США планують оформити закупівлю головного човна та почати його будівництво у 2021 фінансовому році. Контракт, укладений з Electric Boat, передбачає комплексну розробку ПЧАРБ і технологічних процесів, охоплюючи весь комплекс робіт з проектування, завершення цього етапу, розробці компонентів і технологій та створення прототипу.

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Пентагон має намір придбати 12 ПЧАРБ типу Columbia. Вони матимуть 16 ракетних шахт (на підводних човнах класу Ohio — 24), що зменшить розрахункову середню вартість. У січні 2017 року ВМС оцінювали вартість головний човни нового класу в 8,2 млрд доларів без урахування витрат на проектування і документацію для всієї серії ракетоносців цього типу. У бойовий склад ВМС їх намічається ввести у 2031 році.

Як повідомляв УНН, другий новітній есмінець-“невидимка” USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) наприкінці січня був введений в експлуатацію.