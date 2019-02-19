Пентагон: створення нового покоління підводних ракетоносців США йде за графіком

ukru
12:58 • 120005 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 281947 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 279270 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 266535 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 280356 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 232741 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 200931 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 383524 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 166896 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 328485 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
49 %
756 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 240217 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 224022 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 210562 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 164249 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 136836 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 301761 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 383524 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 328485 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 296861 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 253442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 129401 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 127245 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 129695 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 124364 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 130025 перегляди
Актуальне
Пентагон: створення нового покоління підводних ракетоносців США йде за графіком

Пентагон: створення нового покоління підводних ракетоносців США йде за графіком

Київ • УНН

 • 18597 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Створення нового класу американських атомних підводних човнів з балістичними ракетами (ПЧАРБ) Columbia йде за графіком. Про це заявив у вівторок на зустрічі з групою журналістів, віце-адмірал Томас Мур, який курирує в ВМС США програми будівництва всіх надводних і підводних систем, передає УНН.

“Ми все ще рухаємося за графіком — в плані створення корабля у встановлений час, його першого патрулювання (в Світовому океані), заміни їм (підводних човнів) класу Ohio. Проте як і раніше передбачається, що все це станеться (тільки) через 10 років. Як і у випадку з будь-якою програмою таких масштабів, ми, думаю, не зітхнемо спокійно, поки не завершимо будівництво корабля”, — зазначив воєначальник, коментуючи хід реалізації програми будівництва ПЧАРБ класу Columbia.

Він підтвердив, що в процесі створення нового підводного ракетоносця американські ВМС, точніше їх підрядники в особі компанії Electric Boat — “дочки” корпорації General Dynamics — і її субпідрядника, дійсно зіткнулися зі складнощами при зварюванні пускових шахт, як повідомлялося раніше.

“Так, у нас були проблеми зі зварюванням пускових шахт. Ми пройшли через це, працюючи в технічному плані з Electric Boat і постачальником”, — сказав Мур, не вдаючись у подробиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дві найбільші авіакомпанії домовились створити бойовий літак майбутнього

Згідно викладеної ним інформації, силова установка для нового покоління американських підводних ракетоносців випробовується на землі — на підприємстві в Філадельфії (штат Пенсільванія). Мур також запевнив, що “Electric Boat далеко просунулася в плані конструкторських зусиль”. “Реалізація програми йде за графіком, але великого люфту немає, тому важливо, щоб ми вклалися у відведені терміни, як вони існують на сьогоднішній день”, — додав віце-адмірал.

“Вже наскільки свого часу передовим кораблем був клас Ohio, (тип) Columbia буде у багато разів більше передовим”, — стверджував Мур.

Контракт в розмірі 5 млрд доларів на розробку ПЧАРБ Columbia був підписаний 21 вересня минулого року. ВМС США планують оформити закупівлю головного човна та почати його будівництво у 2021 фінансовому році. Контракт, укладений з Electric Boat, передбачає комплексну розробку ПЧАРБ і технологічних процесів, охоплюючи весь комплекс робіт з проектування, завершення цього етапу, розробці компонентів і технологій та створення прототипу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Узбережжя США охоронятиме новий суперсучасний корабель-невидимка

Пентагон має намір придбати 12 ПЧАРБ типу Columbia. Вони матимуть 16 ракетних шахт (на підводних човнах класу Ohio — 24), що зменшить розрахункову середню вартість. У січні 2017 року ВМС оцінювали вартість головний човни нового класу в 8,2 млрд доларів без урахування витрат на проектування і документацію для всієї серії ракетоносців цього типу. У бойовий склад ВМС їх намічається ввести у 2031 році.

Як повідомляв УНН, другий новітній есмінець-“невидимка” USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) наприкінці січня був введений в експлуатацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,011.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.98