Узбережжя США охоронятиме новий суперсучасний корабель-невидимка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Новітній американський бойовий корабель прибережної зони бойових дій USS Tulsa (LCS 16), що виконаний за технологією стелс, в ході церемонії в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) офіційно увійшов до складу Військово-морських сил США. Про це повідомляє прес-служба ВМС США, передає УНН.
Кораблі цього типу призначені для патрулювання, боротьби з надводними кораблями і підводними човнами супротивника, захисту флоту від нападу катерів і морських безпілотників, постановки мінних загороджень і протимінної боротьби, ведення розвідки та підтримки дій сил спеціальних операцій.
Будівництво бойових кораблів серії LCS ведуть два основних підрядника по альтернативним проектам - Independence компанії Austal і Freedom корпорації Lockheed Martin.
Довідка УНН: "Tulsa" відноситься до кораблів класу Independence, корпус яких сконструйований за типом тримаран. При довжині 127 метрів і шириною 31 метр водотоннажність корабля досягає 2,3 тисячі тонн. Максимальна швидкість становить 47 вузлів, а дальність плавання - 6,4 тисяч км.
Корабель "Tulsa", який буде базуватися в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), став 15-м кораблем прибережної зони бойових дій класу LCS і восьмим типу Independence, який був переданий військово-морському флоту США.
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В цілому ВМС США мають намір прийняти на озброєння 34 корабля класу LCS. Озброєння корабля включає гармату калібру 57 мм, чотири кулемети калібру 12,7 мм і пускову установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Також на борту базуються два вертольоти MH-60R/S Sea Hawk і безпілотники.
Як повідомляв УНН, два корабля Військово-морських сил Сполучених Штатів у вівторок, 6 лютого, зіткнулися в процесі поповнення запасів біля східного узбережжя країни.