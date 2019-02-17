Побережье США будет охранять новый суперсовременный корабль-невидимка

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий USS Tulsa (LCS 16), выполненный по технологии стелс, в ходе церемонии в Сан-Франциско (штат Калифорния) официально вошел в состав Военно-морских сил США. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США, передает УНН.

Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки и поддержки действий сил специальных операций.

Строительство боевых кораблей серии LCS ведут два основных подрядчика по альтернативным проектам - Independence компании Austal и Freedom корпорации Lockheed Martin.

Справка УНН: "Tulsa" относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримаран. При длине 127 метров и шириной 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тысячи тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тысячи км.

Корабль "Tulsa", который будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.

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В целом ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

Как сообщал УНН, два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов во вторник, 6 февраля, столкнулись в процессе пополнения запасов у восточного побережья страны.

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