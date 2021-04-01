Пентагон обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе

Детали

Пресс-секретарь Министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагону известны украинские военные сообщение о перемещении российских войск вблизи границ Украины.

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“Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты с помощью соглашения ОБСЕ еще в июле прошлого года. Мы обсуждаем свою обеспокоенность по поводу увеличения напряженности и нарушений режима прекращения огня и региональной напряженности с союзниками по НАТО ”, - сказал Кирби на брифинге, имея в виду прекращение огня, совершенное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Гражданская специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине за последние дни сообщила о сотнях нарушений режима прекращения огня. 26 марта в восточной части страны были убиты четыре украинские солдаты, еще двое получили ранения.

Украинские военные заявили, что их солдат поразила минометная атака российских войск. Россия отрицает наличие военного присутствия на востоке Украины.

Напомним

Сегодня состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудил с Хомчак роль Украины в поддержании мира в Европе.