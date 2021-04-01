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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34474 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51170 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105214 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193733 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе

Пентагон обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 21735 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Пентагон выразил обеспокоенность беспокойство вооруженным конфликтом на востоке Украины из-за сообщения о скоплении российских войск вдоль границы Украины и в Крыму. Об этом пишет УНН со ссылкой на Radio Free Europe.

Детали

Пресс-секретарь Министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагону известны украинские военные сообщение о перемещении российских войск вблизи границ Украины.

Цитата

“Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты с помощью соглашения ОБСЕ еще в июле прошлого года. Мы обсуждаем свою обеспокоенность по поводу увеличения напряженности и нарушений режима прекращения огня и региональной напряженности с союзниками по НАТО ”, - сказал Кирби на брифинге, имея в виду прекращение огня, совершенное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дополнительно

Гражданская специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине за последние дни сообщила о сотнях нарушений режима прекращения огня. 26 марта в восточной части страны были убиты четыре украинские солдаты, еще двое получили ранения.

Украинские военные заявили, что их солдат поразила минометная атака российских войск. Россия отрицает наличие военного присутствия на востоке Украины.

Напомним

Сегодня состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудил с Хомчак роль Украины в поддержании мира в Европе.

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