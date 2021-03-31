Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

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“Міністр поінформував співрозмовника про системне загострення Росією безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.

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Дмитро Кулеба під час розмови приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.

Ентоні Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Як повідомляв УНН, уздовж державного кордону України розмістилися 28 батальйонних тактичних груп озброєних сил Російської Федерації. Таку інформацію оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 30 березня.