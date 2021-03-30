Вогонь вівся у спини військових: Хомчак повідомив деталі вбивства чотирьох військовослужбовців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під час обстрілу 26 березня, коли загинуло четверо військовослужбовців ОС, противник намагався спровокувати військових зашкодити об’єкту критичної інфраструктури. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раду України, передає УНН.
Зі слів Хомчака, противник періодично грубо, нехтуючи домовленостями щодо дотримання повного та всеосяжного припинення вогню, який діє з 27 липня 2020 року, продовжує збільшувати вогневу активність із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, в тому числі із застосуванням артилерії 122 калібру та мінометів 82 та 120-мм.
Зокрема, продовжує систематично провокувати підрозділи Об’єднаних сил на відкриття вогню у відповідь, ведучи вогонь з населених пунктів, об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів культурної та релігійної спадщини, що знаходяться на окупованій території.
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"Підтвердженням цього став обстріл 26 березня групи розмінування 143-го об’єднаного навчально-тренувального центру зі складу ОС в районі н.п Шуми. Група розмінування підполковника Коваль у складі старшини Бруска, старшого солдата Гещука, спільно з начальиком інженерної служби бригади, старшим солдатом Барнич, проводила огляд місцевості на предмет наявності мін та їх розмінування від протипіхотних мін, які напередодні були дистанційно встановлені російськими окупаційними військами", - сказав Хомчак.
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З його слів, під час виконання завдань внаслідок снайперського вогню отримав смертельне вогневе поранення старший солдат Барнич, командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу та здійснюючи евакуацію внаслідок снайперського вогню отримав несумісне з життям вогнепальне поранення. Внаслідок обстрілу старшина Бруска отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гещук – поранення середньої важкості.
Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь та отримали смертельні кульові поранення, повідомив Головнокомандувач.
Він зазначив, що після цього Командування прийняло рішення відкрити вогонь у відповідь, після чого противник припинив обстріли.
"Снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців ОС, з об’єкту критичної інфраструктури – водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на ТОТ, так і на територію, підконтрольну уряду України", - сказав Хомчак.
Противник намагався спровокувати війська ВСУ вести вогонь у відповідь по насосній станції для спричинення гуманітарної катастрофи в районі м. Торецьк, Горлівка, Південне, зазначив він.
Що було раніше
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.