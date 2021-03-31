Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США обговорив із Хомчаком роль України у підтримці миру в Європі

Цитата

“Керівники обговорили поточне безпекове середовище у Східній Європі. Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі”, — ідеться в повідомленні.

Українська сторона про цю розмову наразі не інформувала.

Додатково

Також 31 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили “системне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму”, а також “напрями посилення взаємодії у безпековій сфері”.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.