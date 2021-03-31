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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудил с Хомчак роль Украины в поддержании мира в Европе

Киев  •  УНН

 • 20664 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли 31 марта провел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчак, сообщил представитель комитета Дэйв Батлер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

“Руководители обсудили текущее среда безопасности в Восточной Европе. Украина является ключевым партнером НАТО и играет решающую роль в поддержании мира и стабильности в Европе”, - говорится в сообщении.

Украинская сторона об этом разговоре пока не информировала.

Дополнительно

Также 31 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, руководители внешнеполитических ведомств обсудили “системное обострение Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму”, а также “направления усиления взаимодействия в сфере безопасности”.

Ранее на этой неделе главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия дополнительно перебросила в восточной границы страны около четырех тысяч военных. Речь идет о батальонные тактические группы, которые, по данным штаба ВСУ, приведены в состояние боевой готовности.

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