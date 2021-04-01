Пентагон стурбований ескалацією збройного конфлікту на Донбасі

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Прес-секретар Міністерства оборони Джон Кірбі заявив, що Пентагону відомі українські військові повідомлення про переміщення російських військ поблизу кордонів України.

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“Дестабілізуючі дії Росії підривають наміри щодо деескалації, які були досягнуті за допомогою домовленості ОБСЄ ще в липні минулого року. Ми обговорюємо свою стурбованість з приводу збільшення напруженості та порушень режиму припинення вогню та регіональної напруженості з союзниками по НАТО”, — сказав Кірбі на брифінгу, маючи на увазі припинення вогню, здійснене Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

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Цивільна спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні за останні дні повідомила про сотні порушень режиму припинення вогню. 26 березня в східній частині країни було вбито чотири українських солдати, ще двоє поранено.

Українські військові заявили, що їх солдатів вразила мінометна атака російських військ. Росія заперечує наявність військової присутності на сході України.

Нагадаємо

Сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також голова Об’єднаного комітету начальників штабів США обговорив із Хомчаком роль України у підтримці миру в Європі.