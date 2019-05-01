Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Армия США не получала приказов от администрации президента Дональда Трампа о подготовке к военным действиям в Венесуэле. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса заявила и.о. помощника министра обороны Кэтрин Уилбаргер, передает Reuters, информирует УНН.
“Мы, конечно, всегда рассматриваем возможные варианты и планы на случай непредвиденных обстоятельств, но в этом случае мы не получили приказов, которые вы обсуждаете”, — заявила Уилбаргер.
Как сообщал УНН, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что “вмешательство России и Кубы в ситуацию в Венесуэле имеет дестабилизирующее влияние на двусторонние отношения США и России”. “Госсекретарь Майкл Помпео позвонил сегодня, 1 мая, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизирующее влияние на Венесуэлу, а также на двусторонние отношения США и России”, - говорится в документе.