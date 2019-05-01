Пентагон повідомив про відсутність наказів про військові дії в Венесуелі

“Ми, звичайно, завжди розглядаємо можливі варіанти і плани на випадок непередбачених обставин, але в цьому випадку ми не отримали наказів, які ви обговорюєте”, — заявила Вілбаргер.

Як повідомляв УНН, раніше держсекретар США Майкл Помпео заявив в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що “втручання Росії і Куби в ситуацію в Венесуелі має дестабілізуючий вплив на двосторонні відносини США і Росії”. “Держсекретар Майкл Помпео подзвонив сьогодні, 1 травня, міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, щоб обговорити ситуацію в Венесуелі. Держсекретар підкреслив, що втручання Росії і Куби має дестабілізуючий вплив на Венесуелу, а також на двосторонні відносини США і Росії”, — йдеться в документі.