Пентагон повідомив про відсутність наказів про військові дії в Венесуелі

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Армія США не отримувала наказів від адміністрації президента Дональда Трампа про підготовку до військових дій в Венесуелі. Про це на слуханнях в комітеті у справах збройних сил палати представників конгресу заявила в.о. помічника міністра оборони Кетрін Вілбаргер, передає Reuters, інформує УНН.

“Ми, звичайно, завжди розглядаємо можливі варіанти і плани на випадок непередбачених обставин, але в цьому випадку ми не отримали наказів, які ви обговорюєте”, — заявила Вілбаргер.

Як повідомляв УНН, раніше держсекретар США Майкл Помпео заявив в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що “втручання Росії і Куби в ситуацію в Венесуелі має дестабілізуючий вплив на двосторонні відносини США і Росії”. “Держсекретар Майкл Помпео подзвонив сьогодні, 1 травня, міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, щоб обговорити ситуацію в Венесуелі. Держсекретар підкреслив, що втручання Росії і Куби має дестабілізуючий вплив на Венесуелу, а також на двосторонні відносини США і Росії”, — йдеться в документі.

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