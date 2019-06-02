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Пентагон попросил Белый дом не политизировать ВC США из-за ситуации с John McCain

Пентагон попросил Белый дом не политизировать ВC США из-за ситуации с John McCain

Киев  •  УНН

 • 8626 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан попросил Белый дом через главу своего аппарата не политизировать Вооруженные силы Соединенных Штатов в связи с разразившимся скандалом вокруг эсминца John S. McCain. О соответствующей просьбе и.о. министра рассказало в воскресенье агентство Reuters, пишет УНН.

Как оно отмечает, Белый дом дал указание Седьмому флоту ВМС США свести к минимуму демонстрацию эсминца во время выступления президента США Дональда Трампа в Японии на прошлой неделе. Просьба не была выполнена, но инцидент поднял вопрос о политизации ВС, которые до этого считались аполитичными, пишет Reuters.

Шанахан поручил руководителю своего аппарата поговорить с отвечающими за взаимодействие с военным командованием США представителями “Белого дома и подтвердить свои обязательства, согласно которым министерство обороны не будет политизировано”, приводит агентство слова официального представителя Пентагона подполковника Джо Буччино. Он отметил, что сообщение было передано.

Ситуация вокруг эсминца привела к тому, что в конце недели и.о. министра обороны попросил главу своего аппарата выяснить, что произошло на самом деле. В воскресенье Шанахан сообщил журналистам, что после ознакомления с фактами он не планирует просить генерального инспектора министерства начинать расследование в связи с этим инцидентом. “Недопустимо политизировать вооруженные силы (США)”, — отметил он в беседе с журналистами, которые сопровождают его в поездке в Сеул.

В субботу ВМС США подтвердили информацию о получении ими перед визитом американского президента в Японию просьбы скрыть от Дональда Трампа эсминец John S. McCain.

Накануне ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain.

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