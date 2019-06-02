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Пентагон попросив Білий дім не політизувати ЗC США через ситуацію з John McCain

Пентагон попросив Білий дім не політизувати ЗC США через ситуацію з John McCain

Київ • УНН

 • 8626 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Виконуючий обов’язки керівника Пентагону Патрік Шанахан попросив Білий дім через главу свого апарату не політизувати Збройні сили Сполучених Штатів у зв’язку з скандалом, що вибухнув навколо есмінця John S. McCain. Про відповідне прохання в.о. міністра розповіло в неділю агентство Reuters, пише УНН.

Як воно зазначає, Білий дім дав вказівку Сьомому флоту ВМС США звести до мінімуму демонстрацію есмінця під час виступу президента США Дональда Трампа в Японії минулого тижня. Прохання не було виконане, але інцидент підняв питання про політизацію ВС, які до цього вважалися аполітичними, пише Reuters.

Шанахан доручив керівнику свого апарату поговорити з відповідальними за взаємодію з військовим командуванням США представниками “Білого дому і підтвердити свої зобов’язання, згідно з якими міністерство оборони не буде політизоване”, наводить агентство слова офіційного представника Пентагону підполковника Джо Буччіно. Він зазначив, що повідомлення було передано.

Ситуація навколо есмінця привела до того, що в кінці тижня в.о. міністра оборони попросив главу свого апарату з’ясувати, що сталося насправді. У неділю Шанахан повідомив журналістам, що після ознайомлення з фактами він не планує просити генерального інспектора міністерства починати розслідування в зв’язку з цим інцидентом. “Неприпустимо політизувати збройні сили (США)”, — зазначив він в бесіді з журналістами, які супроводжують його в поїздці в Сеул.

У суботу ВМС США підтвердили інформацію про отримання ними перед візитом американського президента до Японії прохання приховати від Дональда Трампа есмінець John S. McCain.

Напередодні, ВМС США прояснили історію з приховуванням від Трампа есмінця John McCain.

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