Пентагон подтвердил выделение 250 млн долларов военной помощи Украине

“Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году Закона о национальной безопасности. Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года”, — указано в сообщении.

Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

“Благодарные нашим американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией!”, — добавили в дипломатической миссии.

Напоминаем, в Украину из США направлен груз медицинской гуманитарной помощи.