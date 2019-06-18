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Пентагон подтвердил выделение 250 млн долларов военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи на сумму 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в США.

Пентагон подтвердил выделение 250 млн долларов военной помощи Украине

“Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году Закона о национальной безопасности. Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года”, — указано в сообщении.

Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

“Благодарные нашим американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией!”, — добавили в дипломатической миссии.

Напоминаем, в Украину из США направлен груз медицинской гуманитарной помощи.

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