Пентагон підтвердив виділення 250 млн доларів військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 млн. дол, що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в США.
“Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, у т.ч., стало неухильне виконання положень схваленого минулого року Закону про національну безпеку. Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України за рахунок коштів бюджету 2019 року”, — вказано у повідомленні.
Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
“Вдячні нашим американським партнерам за триваючу потужну підтримку у боротьбі з російською агресією!”, — додали у дипломатичній місії.
Нагадуємо, до України зі США направлено вантаж медичної гуманітарної допомоги.