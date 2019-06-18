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Пентагон підтвердив виділення 250 млн доларів військової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 млн. дол, що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в США.

Пентагон підтвердив виділення 250 млн доларів військової допомоги Україні

“Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, у т.ч., стало неухильне виконання положень схваленого минулого року Закону про національну безпеку. Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України за рахунок коштів бюджету 2019 року”, — вказано у повідомленні.

Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

“Вдячні нашим американським партнерам за триваючу потужну підтримку у боротьбі з російською агресією!”, — додали у дипломатичній місії.

Нагадуємо, до України зі США направлено вантаж медичної гуманітарної допомоги.

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