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Пентагон объявил о планах по сокращению численности своих войск в Африке

Пентагон объявил о планах по сокращению численности своих войск в Африке

Киев  •  УНН

 • 8778 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство обороны США в четверг объявило о планах по сокращению менее чем на 10% численности своих войск, размещенных в Африке. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы ведомства, передает УНН.

“Министерство обороны объявило сегодня (в четверг) о реструктуризации Контртеррористической организации, входящей в состав Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ). Реструктуризация предусматривает, что на протяжении следующих нескольких лет будет сокращено менее 10% из 7,2 тысяч военнослужащих Африканского командования”, — отмечается в документе.

В пресс-службе подчеркнули, что такая “оптимизация сохранит большинство” партнерских программ США со странами региона. При этом командование не будет вносить изменений в контртеррористические операции в Сомали, Джибути и Ливии. В других регионах, как например Западной Африке, американские военнослужащие будут уделять основное внимание оказанию консультаций, помощи и поддержке связи.

Как сообщал УНН, согласно данным исследования, Соединенные Штаты потратили около 5,9 трлн долларов на ведение боевых действий за последние 20 лет.

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