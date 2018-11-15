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Пентагон оголосив про плани щодо скороченню чисельності своїх військ в Африці

Київ • УНН

 • 8778 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство оборони США у четвер оголосило про плани по скороченню менш ніж на 10% чисельності своїх військ, розміщених в Африці. Про це йдеться в поширеній заяві прес-служби відомства, інформує УНН.

“Міністерство оборони оголосило сьогодні (у четвер) про реструктуризацію контртерористичної організації, що входить до складу Африканського командування Збройних сил США (АФРИКОМ). Реструктуризація передбачає, що протягом наступних кількох років буде скорочено менше 10% з 7,2 тисячі військовослужбовців Африканського командування”, — відзначається в документі.

У прес-службі підкреслили, що така “оптимізація збереже більшість” партнерських програм США з країнами регіону. При цьому командування не вноситиме змін до контртерористичні операції в Сомалі, Джібуті і Лівії. В інших регіонах, як наприклад Західній Африці, американські військовослужбовці будуть приділяти основну увагу наданню консультацій, допомоги та підтримки зв’язку.

Як повідомляв УНН, згідно з даними дослідження, Сполучені Штати витратили близько 5,9 трлн доларів на ведення бойових дій за останні 20 років.

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