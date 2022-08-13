Пентагон: американское оружие не использовалось для ударов по Крыму

Детали

Министерство обороны США заявило, что оружие, поставляемое Вашингтоном в Украину, не использовалось для атаки на аэродром Саки в Крыму, и Пентагон не знает причин взрывов на объекте.

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"Мы не предоставили ничего, что позволило или могло разрешить нанести удар по Крыму", - сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Он уточнил, что это не могла быть американская тактическая ракета средней дальности с точной наводкой, известная как ATACMS, которую пригласил Киев и которую можно запустить с помощью уже поставленных в Украину систем HIMARS.

"Это была не ATACMS, потому что мы не снабжали их ATACMS", - добавил чиновник.

Напомним

9 августа, во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.