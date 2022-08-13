Пентагон: американська зброя не використовувалася для ударів по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Пентагоні заявили, що американська зброя не використовувалася для ударів по Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.
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Міністерство оборони США заявило, що зброя, яку Вашингтон постачає в Україну, не використовувалася для атаки на аеродром Саки в Криму, і Пентагон не знає причин вибухів на об'єкті.
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"Ми не надали нічого, що дозволило чи могло дозволити завдати удару по Криму", - сказав журналістам високопоставлений представник Пентагону.
Він уточнив, що це не могла бути американська тактична ракета середньої дальності з точним наведенням, відома як ATACMS, яку запросив Київ і яку можна запустити за допомогою вже поставлених в Україну систем HIMARS.
"Це була не ATACMS, тому що ми не постачали їм ATACMS", - додав чиновник.
Нагадаємо
9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.