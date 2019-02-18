Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для начисления пенсии в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии, за декабрь 2018 года в сумме 9095 гривен 46 копеек, за 2018 в сумме 7810 гривен 88 копеек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В соответствии со статьей 40 и пунктом 44 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсии начисляются с применением средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
При этом, при назначении пенсии с 1 января по 31 декабря 2018 года применяется показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2016-2017 годы.
Пенсии, обращения за назначением которых поступили после 1 января 2018 года, назначаются с применением показателя заработной платы, который применялся в 2017 году (3764 грн). В дальнейшем эти пенсии будут автоматически пересчитаны с применением определенного показателя средней зарплаты, с проведением соответствующей доплаты недополученного размера пенсии.
Показатели среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях национальной экономики, за 1992-2017 годы применяются при назначении и перерасчете пенсий в соответствии со статьями 40 и 43 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Напомним, минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет повышена с 1 января 2019 года до 1669 грн.
С 1 января 2019 года пересчитаны пенсии для военнослужащих и тем лицам, которые достигли 65-летнего возраста и имеют большой трудовой стаж.