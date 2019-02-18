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Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році

Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за грудень 2018 року в сумі 9095 гривень 46 копійок, за 2018 рік в сумі 7810 гривень 88 копійок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Пенсійний фонд України.

Відповідно до статті 40 та пункту 44 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсії обчислюються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

При цьому, при призначенні пенсії з 1 січня до 31 грудня 2018 р. застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2016-2017 роки.

Пенсії, звернення за призначенням яких надійшли після 1 січня 2018 року, призначаються із застосуванням показника заробітної плати, який застосовувався у 2017 році (3 764 грн). У подальшому ці пенсії буде автоматично перераховано із застосуванням визначеного показника середньої зарплати, із проведенням відповідної доплати недоодержаного розміру пенсії.

Показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992-2017 роки застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні для осіб старше 65 років із трудовим стажем 50-35 років підвищена з 1 січня 2019 року до 1669 грн.

З 1 січня 2019 року перераховано пенсії для військовослужбовців та тим особам, які досягли 65-річного віку і мають великий трудовий стаж.

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