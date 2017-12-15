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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 11572 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100656 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102649 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117293 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103592 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106013 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Пенсии за январь 2018 года выплатят в декабре из-за праздников

Пенсии за январь 2018 года выплатят в декабре из-за праздников

Киев  •  УНН

 • 47356 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В связи с праздничными и выходными днями выплата пенсий за январь 2018 года будет осуществлена ​​в декабре этого года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 13 декабря 2017 года №970, передает УНН.

"Установить, что с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года финансирование и выплата пенсий производится в декабре 2017 года... лицам, которым выплачивается пенсия по их текущим счетам в банках и через национального оператора почтовой связи по датам выплат, определенным Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики", - говорится в документе.

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Как сообщал УНН, за январь - ноябрь 2017 года общая сумма расходов на пенсионные и другие выплаты составила 252,7 млрд грн, что на 32,4 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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