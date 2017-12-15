Пенсии за январь 2018 года выплатят в декабре из-за праздников

"Установить, что с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года финансирование и выплата пенсий производится в декабре 2017 года... лицам, которым выплачивается пенсия по их текущим счетам в банках и через национального оператора почтовой связи по датам выплат, определенным Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У мужчин в Украине более высокие пенсии, чем у женщин - министр

Как сообщал УНН, за январь - ноябрь 2017 года общая сумма расходов на пенсионные и другие выплаты составила 252,7 млрд грн, что на 32,4 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.