Пенсії за січень 2018 року виплатять у грудні через святкові дні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У зв’язку зі святковими та вихідними днями виплата пенсій за січень 2018 року буде здійснена у грудні цього року. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року №970, передає УНН.
“Установити, що з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2018 р. фінансування та виплата пенсій проводиться у грудні 2017 року... особам, яким виплачується пенсія через їхні поточні рахунки в банках та через національного оператора поштового зв’язку за датами виплати, визначеними Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики”, — йдеться у документі.
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Як повідомляв УНН, за січень – листопад 2017 року загальна сума видатків на пенсійні та інші виплати становила 252,7 млрд грн, що на 32,4 млрд грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року.