Пенсии военным: в ПФУ рассказали, будут ли продолжены выплаты в случае повторной мобилизации

Детали



"Военные" пенсии назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы. В то же время выплата военных пенсий не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу в таких случаях:

• по призыву во время мобилизации, на особый период;

• по призыву резервистов в особый период;

• по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня освобождения.

Цитата

"После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы", - говорится в сообщении.

Для пересчета пенсии уполномоченный орган силового министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия и расчет выслуги лет военнослужащего.

Дополнение

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