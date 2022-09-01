Пенсии военным: в ПФУ рассказали, будут ли продолжены выплаты в случае повторной мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Пенсионном фонде Украины рассказали, будет ли продлена выплата "военной" пенсии в случае повторной мобилизации, информирует УНН.
Детали
"Военные" пенсии назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы. В то же время выплата военных пенсий не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу в таких случаях:
• по призыву во время мобилизации, на особый период;
• по призыву резервистов в особый период;
• по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня освобождения.
Цитата
"После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы", - говорится в сообщении.
Для пересчета пенсии уполномоченный орган силового министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия и расчет выслуги лет военнослужащего.
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