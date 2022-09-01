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Пенсії військовим: у ПФУ розповіли, чи буде продовжено виплати у разі повторної мобілізації

Київ • УНН

 • 305344 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Пенсійному фонді України розповіли, чи буде продовжено виплату "військової" пенсії у разі повторної мобілізації, інформує УНН.

Пенсії військовим: у ПФУ розповіли, чи буде продовжено виплати у разі повторної мобілізації

Деталі

"Військові" пенсії призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби. Водночас, виплата військових пенсій не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу у таких випадках:

• за призовом під час мобілізації, на особливий період;
• за призовом резервістів в особливий період;
• за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

Цитата

"Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби", - ідеться у повідомленні.

Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця.

Доповнення 

Відтепер у "Дії" доступне пенсійне посвідчення. Документи, отримані після 2014 року відображатимуться на порталі автоматично. Якщо посвідчення видане раніше, його треба буде оновити, звернувшись до Пенсійного фонду.

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